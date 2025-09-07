子どもに発達の特性があると、「私のせいかもしれない……」「私がなんとかしなければ」と母親が一人で抱え込んでしまうことがあります。共働き家庭が増え、夫婦の協業が進んだ今も、子どものサポートは母親が中心に担う家庭が多く、心身に大きな負担となりがちです。そこで、『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』（日本実業出版社刊）の著者であり、発達ユニークな子ど