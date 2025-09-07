主人公・紅子さんは小学5年生。4年生の3学期で転校しますが、新しい学校に馴染むことができず、悩んでいます。そんな中、前の学校での友だち・みどりちゃんから手紙が届きます。「ゴールデンウイークに遊園地へ行こう」と誘われ、出かけることに…。著者・紅ほっぺ(@beni_taihenne)さんが小学生時代に友だち関係に悩んだ体験談を描いた漫画作品『浮いてる私を肯定した先生のはなし』をダイジェスト版でごらんください