自民党の総裁選挙の前倒しを求める書面の提出日の8日を前に、FNNは、自民党の国会議員295人に意向の取材を行い、最終盤の情勢を調査した。7日0時の時点で「前倒しを要求する」と答えた議員は、全議員の44％にあたる131人だった。また、47の都道府県連では20が前倒しを要求する方針で、合わせると151となり、過半数172に迫る勢いであることが分かった。石破首相の任期を待たず前倒しで行う自民党の総裁選は、衆参両院の議長を除く国