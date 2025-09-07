「まさかりかついできんたろう〜くまにまたがりおうまのけいこ♪」。誰もが知っている金太郎は、静岡県小山町の生まれと伝わる。町には、金太郎ゆかりの名所が多く残り、金太郎を愛する町民たちが町づくりにも役立てている。（佐藤彩音）■頼光と鬼退治伝承などによると、京都から来た八重桐（やえぎり）という山姥（やまうば）が、小山町の中島の地に住み始めた。八重桐は、夢で赤い龍（りゅう）と結ばれ赤子を宿し、滝