脚本家の三谷幸喜氏が６日、ＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演。４月に死去していたことが明らかになった、大人気刑事ドラマ「太陽にほえろ！」の山さん役で知られる俳優の露口茂をしのんだ。露口さんは「太陽にほえろ！」で、長きにわたって“山さん”こと山村精一刑事役を務めていた。三谷氏は「露口茂さんがお亡くなりになって。映画もたくさん出られてたんだけど、僕らの世代からすると、山さん。太陽に