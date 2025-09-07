ÂçÅýÎÎ¼¹Ì³¼¼¤Î¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡á£µÆü/Alex Brandon/AP¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÂ¦¶á¤¬¡¢£±£°·î¤Ë´Ú¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ë½àÈ÷¤òÀÅ¤«¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£À¯¸¢Åö¶É¼Ô£³¿Í¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ê£Á£Ð£Å£Ã¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¥Á¥ó¥Ô¥ó¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤¹¤ë½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££Á£Ð£Å£Ã¼óÇ¾²ñµÄ¤Ï£±£°·î²¼½Ü¤«¤é£±£±·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ´Ú¹ñ¡¦·Ä½£»Ô¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë