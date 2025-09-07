◆ＡＦＣＵ２３アジアカップサウジアラビア２０２６予選Ｕ―２２日本２―１Ｕ―２２ミャンマー（６日・トゥンナスタジアム）Ｕ―２２日本代表が、開催国のＵ―２２ミャンマーとの接戦を２―１で制し、２連勝を飾った。前半を０―０で折り返し、後半７分にＤＦ岡部タリクカナイ颯斗＝東洋大＝が先制点をマークしたが、同３５分に失点。それでも、後半アディショナルタイム（ＡＴ）２分にＭＦ名和田我空＝Ｇ大阪＝がＰＫ