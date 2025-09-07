◆米大リーグオリオールズ―ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、敵地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。０―０の３回１死二、三塁で迎えた第２打席は初球打ちで遊ゴロとなったが、その間に三塁走者が先制のホームを踏み、大谷が４試合ぶりに打点を挙げた。オリオールズ先発の左腕ロジャーズは今季１４試合で８勝２敗、