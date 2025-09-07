卓球のWTTコンテンダーアルマトイ・女子シングルス準決勝で橋本帆乃香が中国選手を下して決勝に進出した。世界ランキング12位の橋本は6日の準決勝で同20位の何卓佳（ハー・ジュオジア）と対戦し、ゲームカウント3-1（11-9/7-11/11-3/11-9）で勝利した。日本時間7日夜に行われる決勝の相手は、準決勝で同36位の横井咲桜を大接戦の末に下した同43位の中国の覃予萱（チン・ユーシュエン）。中国のネットユーザーからは「佳佳（何卓佳