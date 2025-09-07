Image: 大福商店 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。夕方になると足がパンパン、靴の中でムレて不快、階段を上るのがつらい……。そんな足の悩みが靴下で変わるかもしれません。machi-yaに登場した「CloudFusion」は足首・土踏まず・かかと・つま先の各部位を9つの機能で個別にサポートする高機能ソックス。営業外回りや販売の立ち仕事からトレー