トランプ米大統領が自身のSNSに投稿した、映画「地獄の黙示録」をパロディー化した加工画像【ワシントン共同】トランプ米大統領は6日、自身の交流サイト（SNS）への投稿で、中西部シカゴへの州兵や連邦軍の派遣を示唆した。ベトナム戦争を舞台にしたフランシス・コッポラ監督の映画「地獄の黙示録」をパロディー化した加工画像と共に「なぜ戦争省と呼ばれるのか、シカゴは知ることになるだろう」と脅した。トランプ氏は5日、国