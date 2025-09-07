【中村鶴松の鶴明times】歌舞伎の世界を描いて大ヒット中の映画「国宝」（監督李相日）の主人公の喜久雄さながらに“部屋子”からスターダムに駆け上がろうとする俳優がいる。中村鶴松（30）だ。一般家庭で生まれ、十八代目中村勘三郎さんの元で修業する部屋子となり、歌舞伎俳優の人生を歩み始めた。本連載「中村鶴松の鶴明times」ではそんな鶴松のこれまでの歩みと今後について迫っていく。ちなみに連載タイトルの「鶴明（か