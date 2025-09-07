中日ドラゴンズは5日に祖父江大輔投手が現役引退することを発表。球団公式YouTubeが6日にその裏側の動画を公開しました。中日一筋12年。6月には通算500試合を達成した38歳右腕は、今季限りでユニホームを脱ぐことを決意しました。決断の時期は、この会見の3日前。「球団に呼ばれ、続けるか、それとも引退するかという話になりました。最後は中日で終わりたかったので、すぐ引退しますと伝えました」と“ドラゴンズ愛”を口にしまし