歌手でタレント・あのが2日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。ガールズグループ・ME:Iのライブ参戦を振り返った。あの○「どうしても行きたい!」「スケジュールをこじ開けてもらって」ME:Iの大ファンで、なかでもメンバーのMIU(櫻井美羽)を推しているあの。最近、「2025 ME:I 1ST ARENALIVE TOUR “THIS IS ME:I”」の神奈川・Kアリーナ公演に参戦したそうで、「