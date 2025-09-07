「EXILE」のAKIRA（44）が6日、自身のインスタグラムを更新。超大物芸人とのツーショットを公開した。「浜田さんとかき氷デート」とつづり、MBS「ごぶごぶ」ロケのオフショットを披露した。「パン巡り最高に楽しかったです」とAKIRA。「急遽EXPG訪問もありがとうございました」と感謝。「ご協力いただきましたパン屋全部おいしかったですありがとうございました」とつづった。この投稿に、ファンからは「ごぶごぶ楽