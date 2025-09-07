アニメ『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』（9月12日公開）「わんぷり＆ひろプリ」篇特別映像が解禁された。また、大人ももらえる特別描き下ろしデザインの入場者プレゼント「キミと応援♪うちわ型クリアカード」の配布が決定した。【動画】マジか！悟&大福の姿公開された『わんぷり＆ひろプリ』特別映像解禁されたのは出演が決まっている「わんだふるぷりきゅあ！」と「ひろが