歩行者やドライバーが震え上がる“あわや大事故”の瞬間が相次いでカメラに捉えられた。神奈川では歩道を猛スピードで走り抜けるバイクが出没。東京スカイツリー近くでは逆走車が確認されている。驚きの危険行為…歩道をバイクが爆走神奈川・寒川町で8月26日に撮影された“驚きの光景”は、撮影者も思わず「おいおいおい歩道走ってんじゃねーよ…アカンやん」と声を上げる瞬間だった。なんと、バイクが「歩道」を走行していたのだ