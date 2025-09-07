日本代表が世界最速で予選を突破した2026年W杯。ポルトガルは6日に行われたアルメニアとのW杯欧州予選初戦に5-0で勝利した。40歳クリスティアーノ・ロナウドは2ゴールの活躍。1点目のゴールを決めたのは、前半21分だった。7月に事故死したポルトガル代表FWディオゴ・ジョタが代表チームでつけていた背番号が21だったため、現地紙は「ジョタを偲ぶ最高の方法だった」と伝えている。試合後、ロベルト・マルティネス監督は、そのこと