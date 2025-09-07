オーストラリアのシドニーでサーフィンをしていた男性が、大型のサメに襲われ死亡しました。【映像】現場付近の人だかり地元メディアなどによりますと、シドニー北部の海岸で6日、サーフィンをしていた男性が大型のサメに襲われ、重傷を負ったと通報がありました。男性は救助され岸まで運ばれましたが、手足の一部が失われた状態で、その場で死亡が確認されました。地元当局によりますと、死亡した男性は57歳で、経験豊富