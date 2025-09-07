ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は７日、自民党が８日に総裁選の前倒しを求める議員が書面に署名・押印し党本部に提出することを報じた。午前１０時から午後３時まで提出する議員は党本部に書面を出す。都道府県連の回答と合わせ、党総裁選挙管理委員会は同日に結果を公表する。過半数に達すれば臨時の総裁選が実施される。番組では３日に麻生太郎最高顧問が前倒しを求める書面を提出することを表明したこ