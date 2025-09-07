つわりに悩む妊婦や出産後の女性をサポートしようと山形県天童市で夫とジェラート専門店「ＣＯＺＡＢ（コザブ）ＧＥＬＡＴＯ（ジェラート）」を営む石田真澄さん（４３）が、鉄や葉酸など妊婦に必要な栄養素を補えるジェラートを売り出した。自らのつわりの経験を踏まえ、「ご褒美代わりに食べながら、栄養を補い、妊娠中も自分をいたわって笑顔になってほしい」と願いを込める。（田山千紘）開発したのは、「お母さんとおな