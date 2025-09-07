親から「勉強しなさい」と言われても、子どもは動かない。むしろ、“ほったらかす”ほうが、なぜか机に向かいはじめる。塾なしで我が子を慶応義塾大学に合格させた著者が伝える、子どもが自分から学び出すようになる育て方とは？※本稿は、岩田かおり『自分から学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。親の勉強姿を見せれば子も机に向かうようになる現実