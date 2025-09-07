「オリオールズ−ドジャース」（６日、ボルティモア）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で３試合ぶりの安打となる右前打を放った。左腕・ロジャースとの対戦。初球のフォーシームを見逃し、２球目はきっちりと見極めた。３球目のアウトローも冷静に見送り、バッティングカウントを作った。４球目のスライダーを空振りして追い込まれた大谷。５球目のスライダーには手を出さずフルカウ