6日、ソウルで開かれた「全国学生日本語演劇発表大会」に参加した高校生ら（共同）【ソウル共同】韓国の中高生が日本語で創作した演劇を競う「全国学生日本語演劇発表大会」が6日、ソウルで開かれた。日本大使館などが主催。練習を積んだ流ちょうな発音や言葉遣いに、大きな歓声と拍手が送られた。予選を通過した中学生4組、高校生8組が日本語力や演技力を競った。スマートフォンの弊害から俳句の奥深さまで、各組が工夫を凝ら