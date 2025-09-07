［U-23アジア杯予選・第２節］日本 ２−１ ミャンマー／９月６日／トゥウンナ・スタジアム前半から７割近くボールを保持し、何度も相手ゴールに迫った。しかし、決定力不足を露呈し、ミャンマーの牙城をなかなか崩せない。スコアレスで迎えた52分に左SB小杉啓太（ユールゴーデン）の右CKから、CB岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）が決め、ようやく均衡を破った。だが、ギアが上がらず、時間だけが経過。80分に左CKから相手に押し