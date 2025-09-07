川崎フロンターレのMF大関友翔が、日本テレビ系列で放送されたサッカー専門番組「オフ・ザ・ピッチ」で、小学生時代を振り返った。５歳上の兄の影響でサッカーを始めたという大関。小学校の校庭脇の坂でボールを蹴って、技術を磨いたと明かす。「坂に蹴って、帰ってきたボールをダイレクトで蹴って、（坂の上に）乗っちゃうと失敗。１人パス練。ずっとやっていましたね。ボールタッチの強弱も、ここで養われました」 ま