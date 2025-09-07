北中米ワールドカップの開催国を敵地で破った。韓国代表は現地９月６日、国際親善試合でアメリカ代表とニュージャージー州ハリソンのスポーツ・イラストレイテッド・スタジアムで対戦した。18分にキャプテンのソン・フンミンが先制点を挙げると、43分にイ・ドンギョンが加点。後半は追加点こそ奪えなかったが、そのまま２−０で快勝した。攻守両面で上々のパフォーマンスを披露し、勝利を手にした。韓国サッカー協会の公式