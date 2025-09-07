「オリックス３−１日本ハム」（６日、京セラドーム大阪）試合前の特別始球式に災害救助犬のアッシュが登場。マウンド付近からボールをくわえ、見事にホームへ届けたが、打席に立ったオリックス・紅林弘太郎内野手の対応にファンの注目が集まった。訓練士の中野さんと一緒に登場したアッシュ。世界大会に日本代表として出場した実績もある中、マウンド付近でお利口にお座り。中野さんが「できる？」と問いかけると「ワン、ワ