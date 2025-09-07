自民党の木原誠二選対委員長が７日、フジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）に生出演した。番組では、自民党が８日に総裁選の前倒しを求める議員が書面に署名・押印し党本部に提出することを報じた。午前１０時から午後３時まで提出する議員は党本部の８階「リバティ４号室」で書面を出す。都道府県連の回答と合わせ、党総裁選挙管理委員会は同日に結果を公表する。参院選の大敗を受け木原氏は２