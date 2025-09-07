脚本家の三谷幸喜氏（64歳）が、9月6日に放送された情報番組「情報7daysニュースキャスター」（TBS系）に出演。25年ぶりに手掛けた“他局”の連ドラ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（フジテレビ系／10月スタート）を宣伝した。この日の冒頭、世界バレーの中継延長のため25分遅れで番組が始まったという話から、三谷氏は手を叩いて「“25”と言えばですね…」と切り出し、「僕、あの…25年ぶりに連続ドラマ、