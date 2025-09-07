『渇愛 頂き女子りりちゃん』著者・宇都宮直子氏に聞く世間に衝撃を与えた「頂き女子りりちゃん」事件。懲役8年6か月の実刑判決を受けた渡辺真衣受刑者（27）は現在、岐阜の笠松刑務所に服役中だ。年上男性から1億5000万円をだましとり、さらには「頂きマニュアル」を作成し販売。多くの被害者を出した。渡辺受刑者自身は判決を、どう受けてとめているのだろうか。事件の真相に迫った『渇愛 頂き女子りりちゃん』（小学館）の著