『渇愛 頂き女子りりちゃん』著者・宇都宮直子氏に聞く「頂き女子りりちゃん」こと渡辺真衣受刑者（27）は、「おぢ」と呼ばれる年上男性3人から1億5000万円をだまし取ったなどとされ、実刑判決を受けた。彼女と23回も接見を重ねた『渇愛 頂き女子りりちゃん』（小学館）の著者・宇都宮直子氏は、被害にあった男性や渡辺受刑者の母親にも取材している。一体、なぜ、このような事件が起こってしまったのか。（全4回の第3回）＊＊＊