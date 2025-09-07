◇プロ野球セ・リーグ 阪神 4-1 広島(6日、甲子園球場)阪神は逆転勝利を収め、優勝マジックを「1」としました。6回に勝ち越しタイムリーを決めた森下翔太選手がお立ち台で優勝へ向け、本拠地に集まるたくさんのファンへ宣言しました。6回、四球とヒットでノーアウト1、3塁のチャンスで打席に立った森下選手は、常廣羽也斗投手の5球目をレフトへ飛ばし、これが勝ち越しタイムリーとなりました。「（中野）拓夢さんがヒットでいい形