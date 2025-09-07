[9.6 U23アジア杯予選GL第2戦 日本 2-1 ミャンマー ヤンゴン]勝負はまさに紙一重。それを実感させられる一戦だった。圧倒的に押し込んたが、前半はスコアレス。後半7分にCKからCB岡部タリクカナイ颯斗がネットを揺らしたものの、リードを奪った後もテンポが上がらない。後半35分には一瞬の隙を突かれ、左CKから失点。最後はなんとか名和田我空のPKで勝ち越し、土壇場で勝点3を拾った格好となった。薄氷を履む勝利に喜びはな