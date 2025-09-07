映画『ゼロ・ダーク・サーティ』などで知られるジェシカ・チャステインが、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムの星を獲得。セレモニーには、『ヘルプ 〜心がつなぐストーリー〜』で共演したヴィオラ・デイヴィスとオクタヴィア・スペンサーらが駆け付けた。【写真】アル・パチーノも加わってポーズをとった様子JustJaredによると、現地時間9月4日、米カリフォルニア州ロサンゼルスでジェシカの殿堂入りを祝うセレモニーが行