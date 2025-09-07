◆米大リーグオリオールズ―ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、敵地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭の第１打席は右前打を放ち、３試合ぶりのヒットをマークした。フルカウントからの６球目、９４・４マイル（約１５１・９キロ）シンカーにやや詰まりながらも外野まで運んだ。試合前にはカル・リプケン氏（現