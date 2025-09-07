2000年9月11日、名古屋市周辺は記録的な豪雨に見舞われました。この豪雨で、庄内川の越水・新川の破堤＝外水氾濫（がいすい はんらん）、下水などから溢れた水＝内水氾濫（ないすい はんらん）で、名古屋市内と周辺の街のあちこちが水に浸かりました。この時、都市型水害として注目されたのが、この「内水氾濫」です。2000年東海豪雨 2000年9月11日未明より、庄内川・新川流域では、記録的な豪雨となり、名古屋地方気象