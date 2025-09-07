シンガー・ソングライターの藤井風（28）が8日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。普段ほとんどテレビに出ることのない藤井がじっくりと自身を語るトーク番組に出演するのは初。かねて藤井に興味津々だった黒柳徹子（92）は、ワクワクしながらこの日を迎えた。 【写真】正面から見たら、すっげぇ服！肩幅がドーン、特撮の悪役みたい 岡山県の小さな町で生