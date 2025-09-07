エールフランス航空は、新客室仕様のエンブラエルE190型機の運航を、9月1日から開始した。客室は「2-2」配列で、計110席を備えている。ビジネスクラスは前方に設定し、可動式カーテンで仕切る。10月からは隣席を空席として運用する。座席は軽量で快適性を高めた新設計の革張りシートで、フランスのExpliseat製の短中距離路線向け座席「TiSeat 2X」を世界で初めて採用した。超軽量カーボンとチタン、最小限のプラスチックを使用する