日本時間９月７日に開催された国際親善試合で、韓国代表がアメリカ代表と敵地で対戦。２−０で快勝した。開始18分、ペナルティエリア左でパスを受けたソン・フンミンが、左足で冷静にフィニッシュ。プレミアリーグのトッテナムを退団し、今季からMLSのロサンゼルスFCでプレーするキャプテンの一発で幸先良く先制した。 さらに43分、ソン・フンミンのアシストで、イ・ドンギョンがおしゃれにヒールで流し込み、追加点を