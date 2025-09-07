老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、遺族年金の受給額についてです。Q：現在64歳で遺族年金を受給しています。国民年金額が増えると、遺族年金も増えるのでしょうか？「私は現在64歳で遺族年金を受