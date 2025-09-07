大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では奥州白河藩主の松平定信（井上祐貴）が現在の総理大臣に当たる老中首座になりたいと野望をあらわにした。系図研究者の菊地浩之さんは「定信は徳川家のサラブレッドだが、幕閣での役職経験はなく、異例の人事だった」という――。■松平定信が首相に相当する「老中首座」にNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で松平定信（井上祐貴）が一橋家の徳川治済(はるさだ)（生田斗真