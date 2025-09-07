岡山県総社市で６日、市役所旧庁舎のお別れ会が行われ、職員や市民ら約１５０人が参加して長年親しんだ庁舎の名残を惜しんだ。旧庁舎は、地下１階、地上３階建ての鉄筋コンクリート造りで、１９６９年に建設。老朽化などから旧庁舎の解体が決定し、今年４月、新庁舎の供用が始まった。旧庁舎の跡地には、倉庫棟やバス車庫などが建設される予定だという。玄関前で開かれた式典では、片岡聡一市長が「感謝の気持ちを込めてお別