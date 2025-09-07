女子シングルスで優勝し、トロフィーにキスするアリーナ・サバレンカ＝ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】テニスの全米オープン第14日は6日、ニューヨークのビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで行われ、女子シングルス決勝は第1シードでベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカが第8シードのアマンダ・アニシモバ（米国）に6―3、7―6でストレート勝ちし、大会2連覇を果たした。四大大会は通算4勝目で