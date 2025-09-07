「阪神４−１広島」（６日、甲子園球場）１２安打を放って５安打しか許していないのに負けた広島。好機を逸し続けて追加点を奪えずにいると、失策が絡んでの失点から敗戦。新井監督は「チャンスで捉えた打球が正面にいくことが結構あった。バット振れている」ともどかしさを押し殺して打線の内容を評価した。幸先は良かった。初回にモンテロの適時三塁打で１点を先制。２戦連続で初回に点を入れるも、ここから拙攻を連発した