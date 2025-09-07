½÷Í¥¹­À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þÈ¾¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÅ¨¡×¤À¤È»×¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¤·¤¿¡£MC²ÃÆ£¹À¼¡¤é¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢12Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹­À¥¤Ï¡¢»Ð¹­À¥¥¢¥ê¥¹¤¬ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»¨»ï¡ÖSeventeen¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¸½ºß¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡Ö¤¸¤­¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢Åìµþ¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ã¤Æ¡ÈÅìµþ¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤ë¿Í¡É¤ß