◆米大リーグオリオールズ―ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、敵地・オリオールズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。先発のマウンドには１２勝目を狙う山本由伸投手（２７）が上がる。１９９５年９月６日、ルー・ゲーリックを抜き、２１３１試合連続出場の大リーグ記録を樹立したカル・リプケン・ジュニア氏（現オ