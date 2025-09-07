“うかいの余韻をご家庭へ”をコンセプトに、四季折々の素材を生かした菓子作りを続ける「アトリエうかい」。2025年9月1日からは、栗や南瓜、紫芋など秋を代表する味覚を使った新作が登場しました。ハロウィン仕様のクッキー缶や、伝統的な「ふきよせ」をモチーフにした詰め合わせ、関西限定の紋様缶まで。彩り豊かなパッケージとともに、秋の贈り物や自分へのご褒美におすすめのラインナップです♡ ハロ