子どもが独立し、夫婦水入らずの穏やかな日々がスタート。そんな矢先に告げられる、わが子からの「お願い」。それは、長年築いてきた信頼関係や、これからの生活設計さえも揺るがしかねない、あまりに想定外のひと言でした。穏やかな日々を急転させた「娘のひと言」都心から電車で1時間ほどの郊外で暮らす、鈴木一郎さん（68歳・仮名）と良子さん（65歳・仮名）夫婦。一郎さんが65歳で完全に仕事を引退して3年が経ちます。現役時代