Aさんは、幼いころに里親であるBさん夫妻に引き取られ、本当の親子同然の愛情を注がれて育ちました。大学への進学を後押ししてくれたのも、社会人としての一歩を温かく見守ってくれたのも、Bさん夫妻でした。その感謝の気持ちは、言葉ではとても言い尽くせないほどです。【写真】参政党さや氏、能登半島地震の被災地訪れた写真が波紋「何をアピールしたいの」「地震と関係ない」先日、そんなかけがえのない里父が、静かに息を引き